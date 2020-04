++ Europäische Aktienmärkte ziehen sich zurück ++ DE30 versucht, die 10.400 Punkte zu durchbrechen ++ Lufthansa (LHA.DE) könnte innerhalb von Wochen das Geld ausgehen ++Die Aktien in Europa ziehen sich heute nach einer Reihe von negativen Berichten zurück. Das Coronavirus-Medikament von Gilead soll in der ersten Phase der Versuche gescheitert sein, während es den europäischen Staats- und Regierungschefs nicht gelang, einen Konsens über den "Recovery-Fund" zu erzielen. In der Zwischenzeit brachen die ifo-Indizes auf ein Rekordtief ein. Die Stimmung ist schlecht, aber die Indizes haben in der letzten Stunde versucht, sich zu erholen. Ifo-Geschäftsklimaindex bricht ein Das Ifo-Institut hat heute eine Reihe von Indizes für die deutsche Wirtschaft veröffentlicht. Der Geschäftsklimaindex fiel im April von 86,1 auf ...

