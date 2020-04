94.288 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 12,29 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +1.46% vs. last gabb, -23.05% ytd, +25.50% seit Start 2013 . Zum wikifolio ist zu sagen, dass wir hier natürlich immer zu Mittag bewerten, von gabb zu gabb. Daher ist das wikifolio heute im Plus, weil der gestrige starke Nachmittag den heutigen schwachen Vormittag noch überkompensiert. Ich möchte das auch nicht überbewerten, Momentaufnahmen nur. Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge AMS AG AKT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...