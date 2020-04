Die österreichische Papierindustrie hat 2019 das dritte Jahr in Folge anteilig mehr Altpapier eingesetzt. Die Altpapier-Einsatzquote in der Papier-, Faltschachtelkarton- und Pappeproduktion stieg auf 51,9 Prozent nach 51,5 Prozent im Vorjahr und 47,0 Prozent in 2017. Wie der Branchenverband Austropapier mitteilt, ist die Altpapierversorgung der Papierfabriken wegen der Coronakrise momentan aber gestört. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...