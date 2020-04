Warimpex hat 2019 einen Rekordgewinn von 66,5 Mio. Euro erreicht. Aufgrund erfolgreicher Verkäufe, wie etwa die beiden Hotels in Paris, konnte ein Veräußerungsergebnis in Höhe von 28,9 Mio. Euro erzielt werden. Die Umsatzerlöse stiegen um 8 Prozent auf 31,64 Mio. Euro. Während die Umsatzerlöse aus Hotels um 20 Prozent zurückgingen, konnten jene aus Büros um 28 Prozent gesteigert werden. Grundsätzlich soll der Fokus künftig mehr auf Büros liegen, allerdings werde es vereinzelt schon noch Hotels geben, aber weniger Standalone-Hotels, sondern eher als Infrastruktur betrachtete integrierte Unterkünfte mit Konferenz-Möglichkeit etc., ließ CEO Franz Jurkowitsch im Conference Call wissen. Für einen Ausblick auf das laufende Jahr ...

