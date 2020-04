In unserer Serie "Kunde im Fokus" stellen wir euch unsere innovativen Kunden vor. Diesmal im Interview: Alexander Manafi, CEO von ToolSense - einem innovativen IoT- und Maschinenbau-Digitalisierungs Startup aus Österreich. Was genau macht ToolSense? ToolSense ist eine After-Sales Plattform für alle Geschäftsmodelle, die mit Maschinenbau und -handel zu tun haben. Wir bieten eine schlüsselfertige Digitalisierung ihrer After-Sales Prozesse und Maschinen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Während des Informatik-Studiums an der FH Technikum Wien - dort sind Rostyslav, Benni und ich erstmals mit IoT Technologien (IoT = Internet of Things) in Berührung gekommen. Wir waren sofort fasziniert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...