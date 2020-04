Wieder ein Blick auf unser Aktienturnier http://www.boerse-social.com/tournament . Die Duelle entscheiden sich per heute Schlusskurse. Nächste Woche dann 3 Tage Semifinale, 2 Tage Finale. Aktuell sieht es so aus, als würde die FACC (Sieger des 1. Turniers, Semifinalist beim 2.) auch diesmal wieder ins Semifinale kommen. FACC ist auch jener Titel, der sich heute in unserer BSN Austrian Visual Worldwide Roadhow https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshow vorstellt. Die Anmoderation folgt nach, dafür haben wir mal den aktuellen Geschäftsbericht addiert. FACC ( Akt. Indikation: 7,67 /7,78, -0,58%) (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.04.)

