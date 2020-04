Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -33,83 Prozent, der DAX bei -20,64 Prozent und der Dow Jones bei -17,6 Prozent. Da sich heute wieder die Zertifikate-Watchlist im gabb findet, habe ich ein wenig auf den Seiten der Emittenten gesucht und bei der RCB eine tolle Grafik gefunden. Aussage: Der ATX notiert auf Basis des als konservativ geltenden Kurs/Buchwert-Verhältnis aktuell bei 0,75. Konkret heißt dies, dass die im Index befindlichen Unternehmen insgesamt mit einem Abschlag von 25 % zu ihren in den Bilanzen stehenden Eigenkapital-Buchwerten gehandelt werden. Ähnlich tiefe Niveaus wurden in den letzten 20 Jahren nur nahe der Tiefststände in der Finanzmarktkrise und der Eurozone-Staatsschuldenkrise erreicht. Laut Lehrbuch bieten ...

