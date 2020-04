Nachdem bereits gestern mehrere schlechte Wirtschaftsindikatoren auf die Stimmung drückten, mussten die Anleger heute den nächsten Dämpfer verarbeiten: Der ifo-Geschäftsklimaindex, der die Stimmung unter deutschen Unternehmen anzeigt, fiel im April auf 74,3 Punkte und damit so tief wie nie zuvor. Der DAX jedoch ließ sich davon nicht entmutigen. Nach dem Abrutschen unter 10.300 Punkte schwang sich der DAX am späten Vormittag nochmals auf und kratzte kurzzeitig sogar an den 10.500 Punkten. Auf Wochensicht ...

