Am Montag spielte sich am Ölmarkt wahrlich Historisches ab: Dass ein Rohstoff-Kontrakt wie der Mai-Future der Sorte WTI kurzzeitig tief in den negativen Preisbereich fallen würde, hätte man bis dahin wohl für unmöglich gehalten. Käufern wurde de facto noch Geld bezahlt, damit sie das Öl abnehmen, für das derzeit keine Nachfrage besteht und dessen Lagerung hohe Kosten verursacht. Auch die von der OPEC beschlossene Förderkürzung um rund zehn Prozent konnte den rasanten Preisverfall erwartungsgemäß nicht aufhalten, denn die Nachfrage ging zuletzt -bedingt durch die weltweiten Shutdowns - um fast ein Drittel zurück. Selbst die Rhetorik von USA-Präsident Trump, der die nationalen Ölreserven ...

