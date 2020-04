Ort des Tages: Strabag Geothermiekraftwerk Bruck. Silenos Energy meldet Vollzug der Projektfinanzierung des Geothermiekraftwerks Bruck. Wie die gemeinsame Tochtergesellschaft der Strabag SE und RAG Austria AG bekannt gibt, sei es erstmals gelungen, ein internationales Bankenkonsortium als Fremdkapitalgeber für ein deutsches Geothermieprojekt zu gewinnen. Das Geothermieprojekt Bruck in der sogenannten Bayerischen Molasse ist bereits weit fortgeschritten: In den Jahren 2018 und 2019 wurden die beiden Tiefenbohrungen erfolgreich durchgeführt und getestet. Derzeit errichtet die Strabag Umwelttechnik GmbH aus Dresden das ca. 5 MW-Stromkraftwerk für die erneuerbare Energieversorgung von rund 14.000 Haushalten in der Region mit zusätzlich geplanter ...

