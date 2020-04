Säale voller - vorwiegend älterer - Menschen, dichtes Gedränge am Büffett? Undenkbar in Zeiten der Corona-Epidemie. Kein Wunder, dass auch die Hauptversammlungen 2020 ganz anders ablaufen werden als sonst. Wie schon in anderen Lebensbereichen zu beobachten, erhälten Hauptversammlungen einen kräftigen Digitalisierungsschub.Den Auftakt macht Bayer kommende Woche Einstag, am 28. April: Als erstes DAX-Unternehmen wird der Pharma- und Chemieriese seine Hauptversammlung vollständig als Online-Hauptversammlung im Internet abhalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...