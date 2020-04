In der Kalenderwoche 17 (20. bis 24. April 2020) deckt sich der neue Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) mit insgesamt neun europäischen Unternehmensanleihen ein. So wurden in das Liquiditätsportfolio des Fonds die 3,25%-Anleihe der Hornbach Baumarkt AG (WKN A255DH), die 3,95%-Anleihe der Grenke Finance plc (WKN A28VXK) und die 4,50%-Anleihe der Bilfinger SE (WKN A2YNQW) aufgenommen. In das Kernportfolio hat der Fonds die 5,00%-Anleihe der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (WKN A254N0), die 6,50%-Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (WKN A2NBR8), die 7,00%-Anleihe der Metalcorp Group S.A. (WKN A19MDV), die 7,00%-Anleihe der CentralNic Group plc (WKN A2R3GC), die 5,00%-Anleihe der Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA (WKN A254R0) und die 8,50%-Anleihe der R-Logitech S.A.R.L. (WKN A19WVN) hinzugefügt.

Die Deutsche Lichtmiete AG verzeichnet nach 2017 und 2018 ein weiteres Rekordjahr in Folge und kann ihr EBITDA im Geschäftsjahr 2019 auf 18,78 Mio. Euro steigern (2018: 16,08 Mio. Euro). Auch im laufenden Geschäftsjahr 2020 rechnet die Deutsche Lichtmiete trotz schwieriger Rahmenbedingungen und Corona-Krise mit einem weiteren Wachstum. Die ETERNA Mode Holding GmbH wächst in 2019 ebenfalls erneut profitabel und hat nach testierten Zahlen das EBITDA im Geschäftsjahr 2019 um 5,4% auf 13,1 Mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 12,4 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erhöhte sich dabei auf 12,2% (Vorjahr: 11,8%). Die Ergebnisverbesserung resultiere laut ETERNA aus dem Wachstum der eigenkontrollierten Flächen sowie höheren erzielten Verkaufspreisen. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie musste ETERNA die eigenen Retail-Stores in den einzelnen Märkten im März zunächst schließen und rechnet für das erste Quartal 2020 daher mit einem signifikanten Umsatz- und Ergebnisrückgang.

Die FCR Immobilien AG hat nach testierten IFRS-Zahlen das Geschäftsjahr 2019 noch besser abgeschlossen als mit den vorläufigen Zahlen vermeldet und wird ihren Aktionären auf einer am 28. Mai 2020 stattfindenden Online-Hauptversammlung eine ...

