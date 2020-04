Der TecDAX nimmt sich eine Auszeit von den kräftigen Kurserholung aus den letzten Wochen und legt im Verlaufe der letzten Handelswoche nur 15 Punkte bzw. 0,5 Prozent zu. Das diese Performance aber doch nicht so schlecht ist, lässt sich an wichtigen Wirtschaftsdaten ablesen, die zum Ende der Woche veröffentlicht wurden. Der ifo-Geschäftsklimaindex musste den schärfsten Einbruch seit Erfassung der Daten verkraften, in den USA haben alleine in den letzten vier Wochen rund 26 Mio. Erstantr..

