26.04.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX gerät zu Wochenbeginn unter Druck, kann sich aber letztendlich gut behaupten und geht mit einem Plus von 5% aus der Woche. Die 2.000- Marke erweist sich erneut als wertvolle Unterstützung. Die kurzfristigen technischen Indikatoren sind überwiegend noch positiv zu interpretieren, jedoch zeigt das Parabolic System an, dass der seit dem Tiefstand bestehende Aufwärtstrend nun gebrochen ist. Wir befinden uns nun in einer Seitwärtsbewegung. Die Bollinger ...

