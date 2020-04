Kaum ein anderer Großkonzern wird so hart von der Coronavirus-Krise getroffen, wie die Deutsche Lufthansa. Beinahe die gesamte Flotte steht am Boden, umgesetzt wird im Grund nichts mehr und - ganz im Gegenteil - kostet aktuell jede Stunden die Deutsche Lufthansa rund eine Million Euro, wie Anfang April Lufthansa-Chef Carsten Spohr in einer Videobotschaft seinen Mitarbeitern mitteilte. Das diese Situation die Lufthansa nicht ewig durchhalten kann, ist ein einfaches Rechenbeispiel. Anfang Ap..

Den vollständigen Artikel lesen ...