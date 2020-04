Der Hotel-Entwickler UBM hat 2019 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 70,5 Mio. Euro erreicht, was einem Anstieg von 27% entspricht. Der Nettogewinn (Periodenergebnis nach Steuern) erreichte im Jahr 2019 50,1 Mio. Euro, nach 39,5 Mio. Euro im Vorjahr. Per Ende 2019 lag die Eigenkapitalquote mit 35% am oberen Ende der angepeilten Bandbreite von 30-35%. Zudem verfügt UBM aktuell über liquide Mittel von mehr als 200 Mio. Euro. Auf Basis des Rekordjahres 2019 und im Hinblick auf das aktuell unsichere Marktumfeld wird der Hauptversammlung eine stabile Dividende von 2,20 Euro vorgeschlagen, so das Unternehmen. Die Ausschüttungsquote sinkt damit auf 31% gegenüber 41% in den Vorjahren, was laut UBM als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die zu erwartende Rezession ...

Den vollständigen Artikel lesen ...