Die Porr schließt das Konsolidierungsjahr 2019 mit einem Auftragsbestand von über 7,1 Mrd. Euro (-0,5%), einer Produktionsleistung von 5,6 Mrd. Euro (-0,4%) und einem Ergebnis vor Steuern von 37,4 Mio. Euro (-57,6%) ab. Das im November neu angepasste Ziel blieb aufgrund von Einmaleffekten hinter dem Vorjahr zurück, wie die Bank mitteilt. Der Fokus auf die Heimmärkte wurde weiter ausgebaut, deren Anteil an der Produktionsleistung stieg auf 94 %, so das heimische Bauunternehmen. "Das vergangene Jahr hat Spuren in unseren Baumärkten hinterlassen. Das Ergebnis stellt uns nicht zufrieden, mit unserem Transformationsprogramm Porr 2025 ergreifen wir dafür konsequent die erforderlichen Maßnahmen," sagt Karl-Heinz Strauss, CEO der Porr ....

