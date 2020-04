Die meisten Börsen in Europa haben am Freitag wieder deutlich nachgegeben. Anleger reagierten enttäuscht auf die nur sehr kleinen Fortschritte beim EU-Gipfel im Kampf gegen die Coronavirus-Folgen, zudem herrscht inzwischen Skepsis, ob ein gegen Ebola entwickeltes Mittel, auf das große Hoffnungen gesetzt wurden, auch Patienten mit der Lungenkrankheit Covid-19 helfen könnte. So verbuchte der EuroStoxx 50 einen Rückgang von 1,5%, was auf Wochensicht ein Minus von 2,7% bedeutete, der CAC 40 musste 1,3% nachgeben, der Dax endete 1,7% schwächer und in London sank der FTSE 100 um 1,3%. Sämtliche Branchen in Europa endeten im Minus, auch der Ölsektor musste trotz Stabilisierung am Rohstoffmarkt einen Rückgang von 2,1% hinnehmen, daran hatte auch ...

