Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein freundlicher Start in die verkürzte Handelswoche ab. Vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -1,69% über zwei Prozent höher taxiert auf 10.560 Punkten. Die Wall Street hatte sich stärker ins Wochenende verabschiedet und die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem Trend.Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets UK sprach ...

