Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um 4,8 Prozent auf rund 12,85 Milliarden Euro, wie der Agrarchemie- und Pharmakonzern am Montag in Leverkusen mitteilte. Aus eigener Kraft - also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe herausgerechnet - war es sogar ein Plus von 6 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...