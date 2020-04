Mit 2.700 Technikern an mehr als 100 internationalen Standorten ist Krones weltweit breit aufgestellt, um Getränkeproduzenten bei Wartung, Ersatzteil-Tausch oder einem kompletten Linien-Stillstand schnell zur Seite zu stehen. Doch die Corona-Pandemie macht diesem Service-Setup einen Strich durch die Rechnung. Um seinen Kunden unmittelbar zur Seite zu stehen, bietet Krones verschiedene Unterstützungspakete. Ergänzend zum bestehenden Rund-um-die-Uhr-Support via Telefon- und Remote-Service bietet Krones bereits seit Ende 2018 den Augmented Reality Support Argos - und dieser ist gerade in solch außergewöhnlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...