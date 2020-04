++ Europäische Aktien eröffnen höher, haben aber später zu kämpfen ++ DE30 erlebte einen Fehlausbruch bei 10.600 Punkten ++ Adidas (ADS.DE), Deutsche Bank (DBK.DE) und Bayer (BAYN.DE) gaben ihre Ergebnisse bekannt ++Die europäischen Aktienmärkte eröffneten höher, da sich die Anleger über die geldpolitische Lockerung durch die Bank of Japan sowie über die Aufhebung der Coronavirus-Beschränkungen in einigen Ländern freuten. In den ersten Handelsstunden entstand jedoch Verkaufsdruck. Einige deutsche Großunternehmen gaben am Wochenende die Q1-Ergebnisse bekannt und stehen daher während der heutigen Sitzung im Fokus. Quelle xStation 5 Der DE30 startete am Freitagnachmittag einen weiteren Aufwärtsimpuls und setzte ihn während der heutigen Asien-Sitzung fort. Im Gegenzug wurde der Index vor der europäischen Eröffnung bei rund 10.600 Punkten gehandelt. Allerdings begannen die Bären von da an zu übernehmen. Der Kurs fiel ...

