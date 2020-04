Die Wiener Börse launcht neue Indizes, und zwar den neuen Index CECE Soft so wie den ROTX Total Return. Der CECE Soft fasst die größten und liquidesten Unternehmen im Bereich "Software & IT-Dienste" aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa zusammen. Die Softwarebranche in der Region hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und innovative Produkte sowie Blockbuster-Produktionen hervorgebracht. Die größten Unternehmen des Index sind das tschechische Softwareunternehmen "AVAST" (Antivirus-Programm), eines der größten Softwareunternehmen in Europa "Asseco" und der polnische Entwickler und Publisher von Computerspielen "CD Projekt" (Action-Rollenspiele "The Witcher" oder ...

