Die UBM hat heute die Ergebnisse für 2019 vorgelegt. Der Hotel-Entwickler hat 2019 ein Ergebnis vor Steuern (EBT) von 70,5 Mio. Euro (+27 Prozent) erreicht. Der Nettogewinn erreichte 50,1 Mio. Euro, nach 39,5 Mio. Euro im Vorjahr. Bei einer virtuellen Pressekonferenz strich CFO Patric Thate die aktuellen Stärken hervor. So lag die Eigenkapitalquote mit 35 Prozent am oberen Ende der angepeilten Bandbreite von 30-35 Prozent. Zudem verfügt UBM aktuell über liquide Mittel von mehr als 200 Mio. Euro. Und auch das Rückzahlungsprofil konnte geglättet werden. Als weitere Stärken gelten u.a. die forward Verkäufe aller Hotel- und Büroprojekte in 2020 und der Fokus auf das Kerngeschäft Immobilien-Entwicklung. Was früher als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...