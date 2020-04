Positive Entscheidung im DFL-LizenzierungsverfahrenDGAP-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Positive Entscheidung im DFL-Lizenzierungsverfahren27.04.2020 / 15:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Deutsche Fußball Liga GmbH (DFL) hat der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA heute ihre Entscheidung mitgeteilt, dass sie die Kriterien zur Erteilung der Lizenz für die Spielzeit 2020/2021 in der 1. Bundesliga als gegeben ansieht.Die Lizenzerteilung erfolgte in Bezug auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - wie in den Vorjahren - ohne Bedingungen und/oder Auflagen.Die DFL hat dabei bei "allen" Clubs die am 31. März 2020 durch die DFL-Mitgliederversammlung beschlossenen Ausnahmeregelungen hinsichtlich der Coronavirus-Pandemie berücksichtigt, die finanziellen Kriterien in Form einer Liquiditätsberechnung in diesem Jahr zunächst nicht zu prüfen. Ziel dieser Entscheidung war es, allen Clubs die Möglichkeit und Zeit zu geben, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zu bewältigen und den regulären Spielbetrieb fortzusetzen, um sämtliche Wettbewerbs-Entscheidungen auf sportlichem Weg zu erreichen. Die nächste Prüfung der finanziellen Kriterien findet hingegen während der kommenden Spielzeit 2020/21 statt. Hierzu müssen alle Clubs, die in der nächsten Saison in der Bundesliga oder 2. Bundesliga spielen, die notwendigen Unterlagen spätestens bis zum 15. September 2020 bei der DFL einreichen.Dortmund, 27. April 2020Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbHKontakt: Dr. Robin Steden Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations27.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Rheinlanddamm 207 - 209 44137 Dortmund Deutschland Telefon: 0231/ 90 20 - 2746 Fax: 0231/ 90 20 - 852746 E-Mail: aktie@bvb.de Internet: www.bvb.de/aktie // www.aktie.bvb.de ISIN: DE0005493092 WKN: 549309 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1030407Ende der Mitteilung DGAP News-Service1030407 27.04.2020