DGAP-News: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2020 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-04-27 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien Berlin WKN 745490 ISIN DE0007454902 Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) Am 22. April 2020 wurde im Bundesanzeiger die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 der Teles Aktiengesellschaft Informationstechnologien veröffentlicht. Durch ein redaktionelles Versehen ist der Name des zur Wahl vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfers nicht korrekt wiedergegeben. Tagesordnungspunkt 4 wird hiermit wie folgt berichtigt: 'Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 die Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Nürnberg, Niederlassung Berlin, zu wählen.' Im Übrigen verbleibt es unverändert bei der am 22. April 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung. Berlin, im April 2020 *Teles Aktiengesellschaft Informationstechnologien* _Der Vorstand_ 2020-04-27 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien Ordensmeisterstraße 15-16 12099 Berlin Deutschland E-Mail: o.olbrich@teles.com Internet: http://www.teles.com/teles.html Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1030417 2020-04-27

