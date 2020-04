Aktie: Alibaba lässt es in der Cloud krachen

Anzeige / Werbung Wie der große US-Konkurrent Amazon profitiert auch der chinesische Onlinehändler Alibaba von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Der Konzern will das Momentum nutzen und in Wachstumsgeschäfte investieren. Ins Auge gefasst hat Alibaba dabei eigenen Angaben zufolge das Cloud-Geschäft. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wie Alibaba mitteilt, sollen Milliardeninvestitionen in diesen wachstumsstarken Geschäftsbereich in den kommenden Jahren fließen. Geplant ist demnach eine Summe von umgerechnet 28 Milliarden Dollar in den kommenden drei Jahren. Dabei soll vor allem die Cloud-Infrastruktur gestärkt werden, indem etwa in die Entwicklung spezieller Halbleiter und Betriebssysteme investiert wird. Auch der Ausbau der Rechenzentren ist laut Alibaba dabei ein Thema. Schon heute ist die Cloud-Sparte Alibabas am schnellsten wachsender Geschäftsbereich. Er profitiert derzeit davon, dass wegen der Corona-Krise viel mehr Chinesen im Homeoffice arbeiten. Allerdings kommt es dabei auch immer wieder zu Überlastungen und auch Störungen bei der häufig genutzten Alibaba-Software DingTalk. Aktie erholt sich kräftig Die Aktie von Alibaba konnte sich nach dem Absturz seit Anfang 2020 deutlich erholen und testet die Abwärtstrendlinie (bei 210 Dollar), die sich aus dem jüngsten Abwärtstrend ergeben hat. Der erste Versuch ist allerdings gescheitert, wobei der MACD (Momentum) noch steigt und die Aufwärtsbewegung stützt. Die nächste Unterstützung liegt bei 190 Dollar, genau an der 200-Tagelinie. Enthaltene Werte: US0231351067,US01609W1027

