Trotz einer sehr festen Börse zum Wochenbeginn gab es natürlich auch Aktien, die mehr oder weniger deutlich im Minus lagen. Eine davon war erneut der europäische Flugzeugbauer Airbus. Was auch nicht ganz wundert. Denn in einem Brief an die Belegschaft malte Airbus-Vorstandschef Guillaume Faury ein düsteres Bild der derzeitigen Lage. ...

