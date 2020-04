Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Mayr-Melnhof -1,49% auf 119,4, davor 5 Tage im Plus (4,66% Zuwachs von 115,8 auf 121,2), Strabag +0,61% auf 24,7, davor 4 Tage im Minus (-7,36% Verlust von 26,5 auf 24,55), startup300 0% auf 4,8, davor 3 Tage im Plus (34,83% Zuwachs von 3,56 auf 4,8), OMV -3,4% auf 26,7, davor 3 Tage im Plus (9,68% Zuwachs von 25,2 auf 27,64), Semperit -3,87% auf 11,92, davor 3 Tage im Plus (8,39% Zuwachs von 11,44 auf 12,4), SW Umwelttechnik -0,74% auf 26,8, davor 3 Tage ohne Veränderung , Addiko Bank 0% auf 7,85, davor 3 Tage im Minus (-2,12% Verlust von 8,02 auf 7,85), VIG +4% auf 17,68, davor 3 Tage im Minus (-5,24% Verlust von 17,94 auf 17). ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Uniqa (3 Plätze verloren, von 11 auf 14); dazu, DO&CO (+3, von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...