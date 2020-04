Das Industriegase- und Engineering-Unternehmen Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82) schüttet am 17. Juni 2020 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 96,3 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record day ist der 3. Juni 2020), wie am Montag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Linde 3,852 US-Dollar (ca. 3,56 Euro) an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen ...

