In der Woche bis zum 24. April hat die EZB im Rahmen ihrer CSPP & PEPP Programme elf "neue" Anleihen angekauft, darunter Emissionen von Airbus, BMW, Deutsche Bahn oder beispielsweise Deutsche Telekom. Das PEPP Programm erreichte bereits mit Stichtag 24. April ein Volumen von EUR 96,7 Mrd. Am Primärmarkt vorerst das gleiche Bild wie in der Vorwoche: während die SSA Emissionspipeline gut gefüllt ist, bleibt der Privatsektor am Markt zurückhaltend. Gestern gab es einen Tap vom Getränkehersteller Pernod Ricard, welcher seine erst Anfang April begebenen Anleihen (2025 bzw. 2030) jeweils um EUR 250 Mio. (Total EUR 500) erhöhte. Die April EUR Credit- ...

