Seine Aufgabe sieht er unter anderem darin, den Kunden in seiner Customer Journey bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. "Digitalisierung ist unser zentrales Thema, ob in unseren Produkten, der Produktion, in der Kundenansprache oder im technischen Support/ Vertrieb." Langjähriger Mitarbeiter Stefan Knauf ist mit kurzer Unterbrechung seit 2006 für das Unternehmen Mitsubishi Electric tätig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...