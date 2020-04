Die Wiener Privatbank hat in 2019 das Ergebnis steigern können. Konkret kletterte das Ergebnis vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr von 1,0 Mio. auf 3,7 Mio. Euro und der Jahresüberschuss von 0,6 Mio auf 2,7 Mio. Euro. "Die Entwicklung zeigt, dass die Bank trotz vorübergehender Unsicherheit hinsichtlich Eigentümerschaft über ein stabiles Geschäftsmodell sowie eine stabile Kernkundenbasis verfügt. Darauf lässt sich in neuer Struktur nun hervorragend weiter aufbauen," resümiert der langjährige Vorstandsdirektor Eduard Berger. Bekanntlich war die Bank in den vergangenen zwei Jahren laufend mit Verkaufsgerüchten konfrontiert. Christoph Raninger, seit Jahresbeginn CEO der Wiener Privatbank: "Durch eine Neuformierung des ...

