++ Europäische Aktienmärkte notieren am Dienstag höher ++ DE30 testet die Hochs vom 17. und 20. April ++ Große Bewegungen bei Wirecard (WDI.DE) und Lufthansa (LHA.DE) ++Die europäischen Aktien eröffneten am Dienstag höher und legen weiter zu. Gewinne sind in ganz Europa zu beobachten, wobei der spanische IBEX (SPA35) die einzige Ausnahme bildet. Die Aktien von Wirecard und Lufthansa weisen nach unternehmensbezogenen Nachrichten große Bewegungen auf. Das Ifo-Institut hat eine aktualisierte Prognose für das deutsche BIP für 2020 veröffentlicht. Die neue Prognose deutet auf eine Schrumpfung von 1,9% im ersten Quartal und um 12,2% im zweiten Quartal hin. Im Gesamtjahr 2020 dürfte das deutsche BIP um 6,6% schrumpfen. Eine vor etwa drei Wochen veröffentlichte Prognose wies auf eine Schrumpfung von 4,2% im Jahr 2020 hin. Das ist eine recht starke Anpassung, aber immer ...

