Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -33,63 Prozent, der DAX bei -19,54 Prozent und der Dow Jones bei -15,43 Prozent. Bank Austria Ökonom Stefan Bruckbauer hat heute recht unschöne Zahlen für die aktuelle Situation genannt. Motto: Schlechter war es in den letzten 20 Jahren nicht. Aber: Mit der bereits begonnen Lockerung der beschränkenden Maßnahmen, die sich in den kommenden Wochen fortsetzen sollte, wird sich das Geschäftsumfeld für die österreichische Industrie schrittweise wieder bessern. Der April sollte daher den Tiefpunkt der Corona Krise in der österreichischen Industrie markiert haben. "Nach dem massiven Einbruch im April sollte sich die Industriekonjunktur in den kommenden Wochen auf tiefem ...

