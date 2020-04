94.545 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 12,05 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: -0.08% vs. last gabb, -22.56% ytd, +26.30% seit Start 2013 Unsere WTI-Position ist weiter schwer im Minus, da liegt die grosse Herde richtig. Der Öl-ETF United States Oil Fund LP hat gestern all seine Juni-Kontrakte verkauft, zumindest ist da ein bissl ein Overhang abgebaut. ISIN Wert vom Differenz Differenz Menge AMS AG AKT O.N.AT0000A18XM4 8,940 EUR 894,00 EUR 9,500 EUR 28.04.20 10:18NT -37,50 EUR-3,80 % 56,00 EUR 6,26 % 950,00 EUR100,000 STK DO + CO. AKT. O.N.AT0000818802 50,400 ...

