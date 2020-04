"Bevor die großen US-IT-Giganten ihre Bücher öffnen, stehen heute noch einmal einige deutsche Aktien im Rampenlicht. So musste Adidas gestern einen historischen Gewinneinbruch berichten, doch die Aktie schloss den Handelstag sogar im Plus. Bei der Lufthansa gibt es neue Gerüchte um einen Staatseinstieg. Was da dran ist und was das für die Aktie bedeuten kann, erläutert Ihnen Jürgen Schmitt. Außerdem geht er auf das neuerliche Public Relation-Desaster bei Wirecard ein, sowie auf aktuelle Zahlen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...