Tagesausblick für 29.4.: DAX erneut im Plus. Lufthansa und Tesla im Blickpunkt!

Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich heute erneut fester. Als Stütze erwiesen sich gute Unternehmenszahlen. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf um 1,3 Prozent auf 10.800 Punkte und der EuroStoxx50 um 1,6 Prozent auf 2.930 Punkte. In den USA kamen die Märkte in den ersten Stunden nicht so recht in Schwung. Durchwachsene Daten und die schlechteste Verbraucherstimmung seit 2014 bremsten die Kauflaune. Morgen steht die Zinsentscheidung der Fed an. Möglicherweise kann die Notenbank Impulse liefern.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen schloss bei Minus 0,47 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere liegt aktuell bei 0,62 Prozent. Die Edelmetalle gaben hingegen etwas ab. Gold verlor ein halbes Prozent auf 1.705 US-Dollar und Silber tauchte zeitweise unter 15 US-Dollar pro Feinunze. Brent Öl schaffte es nach einem schwachen Start ins Plus. Eine nachhaltige Erholung zeichnet sich jedoch noch nicht ab.

Unternehmen im Fokus

Allianz und ProSiebenSat.1 profitierten von positiven Analystenkommentaren. Die Aktie von Daimler war heute erneut unter den stärksten DAX-Titeln zu finden. Inzwischen hat das Papier die obere Begrenzung des aufwärtsgerichteten Dreiecks erreicht. Überraschend gute Zahlen aus dem Halbleitersektor trieben dien Anteilsscheine von Infineon und Siltronic heute kräftig nach oben. MTU Aero Engines konnte die Unterstützungsmarke von EUR 107 verteidigen. Kommt nun erneut der Rebound in Richtung EUR 150? Bei der Deutschen Lufthansa wird weiter um Staatshilfe verhandelt. Die Aktie konnte sich heute im Bereich von EUR 8 festsetzen. Der Sonderbericht von KPMG hinterließ bei einigen Anlegern von Wirecard Zweifel. Die Aktie brach heute um rund ein Viertel ein.

Morgen geht der Datenreigen weiter. Aus Deutschland melden unter anderem Airbus, Covestro, Daimler, Deutsche Börse, Fielmann, Krones und VW (finale) Daten zum abgelaufenen Geschäftsquartal und passen möglicherweise ihre Ziele für 2020 an. Im übrigen Europa stehen die Daten von AMS, AstraZeneca sowie Spotify und in den USA das Zahlenwerk von eBay, Facebook, General Electric, Microsoft, Qualcom und Tesla im Blickpunkt. Beiersdorf und Munich Re laden zur virtuellen Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Europa - Wirtschaftsvertrauen

USA - Fed-Zinsentscheidung

USA - BIP, Q1, erste Schätzung

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.900/11.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.680/10.720 Punkte

Der DAX setzte den Aufwärtstrend fort und stieg zeitweise auf knapp 10.900 Punkte. Zum Handelsschluss pendelte er sich bei rund 10.800 Punkten ein. Zwischen 10.680 und 10.720 Punkten findet der Index eine gute Unterstützung. Solange sie hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 10.900 und im weiteren Verlauf sogar bis 11.000 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)



Betrachtungszeitraum: 06.04.2020 - 28.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 29.04.2014 - 28.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B4K 4,17* 9.500 10.000 16.06.2020 DAX HX6B4V 3,02* 10.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2020; 17:59 Uhr

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6B2C 2,54* 11.200 10.700 16.06.2020 DAX HX6B2F 3,14* 11.500 11.000 16.06.2020

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.04.2020; 17:59 Uhr

