EQS Group-Media / 2020-04-28 / 18:09 Energiedienst Holding AG Baslerstrasse 44 CH-5080 Laufenburg Telefon +41 62 869-2222 www.energiedienst.ch 28. April 2020 *Presseinformation* *Generalversammlung der Energiedienst Holding AG wählt Thomas Kusterer zum neuen Präsidenten des Verwaltungsrats * - Dr. Dominique Candrian nach 15 Jahren verabschiedet *- *Dividende von CHF 0,75 je Aktie genehmigt *Laufenburg.* Die Aktionäre der Energiedienst Holding AG genehmigten an der 112. ordentlichen Generalversammlung heute (28. April 2020) eine Dividende in Höhe von CHF 0,75 je Aktie. Ebenso genehmigte die Generalversammlung unter dem Vorsitz des Verwaltungsratspräsidenten Dr. Dominique Candrian den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2019, die konsolidierte Jahresrechnung 2019 sowie den Vergütungsbericht 2019. Die Versammlung erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung. Aufgrund der vom Bundesrat verordneten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Corona-Virus gaben die Aktionäre ihre Stimmen ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ab. Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Vorfeld die Vollmacht mit ihren Stimmweisungen. Vertreten waren 91 Prozent der stimmberechtigten Aktien. Die Zahl der registrierten Energiedienst-Aktionäre beträgt aktuell 1.624. Zum neuen Verwaltungsratspräsidenten wählte die Generalversammlung Thomas Kusterer. Er wird Nachfolger von Dr. Dominique Candrian, der nicht mehr kandidierte. Dominique Candrian war seit 2005 im Verwaltungsrat und seit 2017 Präsident des Gremiums. Im Namen der Geschäftsleitung und aller Beschäftigten der Energiedienst-Gruppe dankte Jörg Reichert, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG Dominique Candrian für die jahrlange Arbeit und den Einsatz zum Wohle der Energiedienst-Gruppe: "Dominique Candrian hat sich stets erfolgreich für die Belange des Unternehmens und seiner Mitarbeiter sowie das Zusammenwachsen der Unternehmensgruppe eingesetzt." Neben Dr. Dominique Candrian stellen sich auch Dr. Bernhard Beck, Bruno Knapp, Dr. Stefan Webers und Dr. Claudia Wohlfahrtstätter nicht erneut zur Wahl. Neu in den Verwaltungsrat wurden gewählt Dr. Georg-Nikolaus Stamatelopoulos und Philipp Matthias Bregy. Bestätigt wurden Phyllis Scholl, Ralph Hermann, Pierre Kunz, Dr. Christoph Müller und Marc Wolpensinger. Der Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG wurde damit um zwei Mitglieder verkleinert. Jörg Reichert sagt: "2019 war für die Energiedienst-Gruppe ein gutes Jahr. Mit einem Adjusted EBIT von 41 Millionen Euro und einer Steigerung um 13 Millionen Euro haben wir operativ ein ordentliches Ergebnis erwirtschaftet und sehen uns mit Ökostrom aus Wasserkraft, Netzgeschäft sowie unseren Angeboten in den Bereichen Wärme, Elektromobilität und Photovoltaik gut für die Zukunft gerüstet. Klimawandel und Klimaschutz sind Themen, die auch nach der Corona-Pandemie die Menschen bewegen werden. Davon sind wir überzeugt. Als klimaneutrales Unternehmen liefern wir Lösungen, die dazu beitragen, den Klimaschutz voranzubringen." Seit Beginn der Corona-Pandemie zeigt die Energiedienst-Gruppe, dass sie ihrer gesellschaftlichen Aufgabe die Menschen mit Strom, Wärme, Wasser und Gas zu versorgen auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig nachkommt. "Die Mitarbeiter und Führungskräfte kommen ihrer besonderen Verantwortung nach und handeln besonnen", sagte Jörg Reichert. Wirtschaftlich werde die Corona-Pandemie allerdings Spuren in den Büchern der Energiedienst-Gruppe hinterlassen. Die Generalversammlung erteilte den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung. Die KPMG AG, Basel, ist als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Die Aktionäre stimmten zudem im Rahmen der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) den maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu. Genehmigt wurde auch die Änderung der Statuten in zwei Punkten. Infos unter: www.energiedienst.de/investor [1] *Unternehmensinformation* Die Energiedienst-Gruppe ist eine regional und ökologisch ausgerichtete deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Als eines der ersten Energieunternehmen ist sie klimaneutral. Die Unternehmensgruppe erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und vertreibt Strom sowie Gas. Eigene Netzgesellschaften versorgen die Kunden mit Strom. Durch klimaneutrale und ganzheitliche Energielösungen gestaltet sie den Wandel in der Energiewelt. Dazu gehören Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Wärme und Elektromobilität einschliesslich E-CarSharing. Die Energiedienst-Gruppe beliefert über 270.000 Kunden mit Strom. Sie beschäftigt knapp 1.000 Mitarbeitende, davon etwa 50 Auszubildende. Zur Gruppe gehören die Energiedienst Holding AG, die Energiedienst AG, die ED Netze GmbH, die Messerschmid Energiesysteme GmbH, die EnAlpin AG, Tritec AG und die winsun AG. Die Energiedienst Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe). Mehr Infos unter: www.energiedienst.de/presse [2] Folgen Sie uns auch auf Twitter www.twitter.com/energiedienst [3] Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=QGFGCRTIRM [4] Dokumenttitel: GV EDH 2020 Emittent/Herausgeber: Energiedienst Holding AG Schlagwort(e): Energie Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiedienst Holding AG Basler Strasse 44 5080 Laufenburg Schweiz Telefon: +41 62 / 869-2222 Fax: +41 62 / 869-2100 E-Mail: info@energiedienst.de Internet: www.energiedienst.ch ISIN: CH0039651184 Valorennummer: A0Q40B Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1032003 Ende der Mitteilung EQS Group-Media 1032003 2020-04-28 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0bea3c4b7251813ee481bcc02e9e5028&application_id=1032003&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ad1cfab8f79f624cfe125c25aa0b93bc&application_id=1032003&site_id=vwd&application_name=news 3: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bf60aa52372e71ac3a82813570d27085&application_id=1032003&site_id=vwd&application_name=news 4: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1d3157a6fe71916fd300f5063e9cc7fa&application_id=1032003&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2020 12:09 ET (16:09 GMT)