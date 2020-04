Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Amag -0,37% auf 27,2, davor 3 Tage im Plus (5% Zuwachs von 26 auf 27,3). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), Autobank (bester mit 1,67%), Autobank(schlechtester mit 1,67%), Eyemaxx Real Estate (schlechtester mit -2,74%), PostNL (bester mit 9,17%), Technogym (bester mit 17,74%), United Technologies (schlechtester mit -36,71%), B-A-L Germany AG Vz (2.bester mit 27,45%), Bayer (2.bester mit 5,81%), Cleantech Building Materials (2.bester mit 33,33%), Deutsche Bank (2.bester mit 12,68%), Lufthansa (2.bester mit 10,45%), RTL Group (2.bester mit 5,67%), Cleantech Building Materials (3.schlechtester mit 33,33%), Cleen Energy (3.schlechtester mit -3,7%), ...

