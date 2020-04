In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 28.04. 17:03: Mit einem Sonderbericht wollte Wirecard das Vertrauen der Investoren gewinnen - und erreichte genau das GegenteilWirecard veröffentlicht den Sonderbericht von KPMG erst am Dienstag, obwohl es ihn für Montag ankündigte. Investoren verlieren das Vertrauen in den Konzern.>> Artikel lesen 28.04. 16:45: Bei welchen Gütern Deutschland stark auf Import setzt - und aus welchen Ländern besonders viel importiert wirdSeit Ausbruch des Coronavirus stellen Unternehmer, Wissenschaftler und Ökonomen eine drastische These auf: Der internationale Handel wird nach der Corona-Krise nicht mehr so sein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...