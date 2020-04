Das Portfolio von Stäubli umfasst ein Komplettprogramm an Vier- und Sechsachsrobotern für Einsätze in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Sowohl die neuen Scaras der TS2-Baureihe und der Fast Picker TP80 sowie alle TX2-Sechsachser sind nun in den Ausführungen HE und H1 verfügbar. In der Konfiguration Feuchtraumausführung mit lebensmittelverträglichem Öl erfüllen die Roboter die Vorgaben in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...