Michael Bosse, der seit Mai 2019 am SKZ arbeitet, hat nach dem Studium des Maschinenbaus Fachrichtung Energiesystemtechnik an der TU Clausthal zum Thema "Weichmagnetisch hochgefüllte thermoplastische Compounds" am Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik bei Prof. Ziegmann promoviert und die Wissensbereiche Maschinenbau, Energietechnik und Kunststofftechnik verknüpft. Seine Arbeitsgebiete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...