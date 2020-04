Zürich (awp) - Vermögende sind trotz der durch das Coronavirus eingetrübten Stimmung auf längere Sicht weiterhin optimistisch und halten an Aktien fest. Der kurzfristige Stimmungsknick ist derweil in den USA am grössten. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte vierteljährliche Umfrage der Grossbank UBS zur weltweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...