Altdorf (awp) - Der Industriekonzern Dätwyler macht einen weiteren Schritt bei der Ende 2019 angekündigten Fokussierung auf das Dichtungsgeschäft. So wird das Civil-Engineering-Geschäft an das bestehende Management verkauft, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Vollzug des Vertrags ist für den 4. Mai 2020 festgelegt. Durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...