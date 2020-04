Rund 30 Minister aus verschiedenen Ländern hatten sich auf Einladung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und dem britischen Minister für Wirtschaft und Energie, Alok Sharma, am gestrigen Dienstag per Videokonferenz zusammengeschaltet. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und UN-Generalsekretär Antonio Guterres nahmen an dem Treffen teil. Der Petersberger Klimadialog machte deutlich, dass der Klimaschutz auch in Zeiten von Corona eine akute, globale Herausforderung bleibt. Die Arbeit an ambitionierten neuen Klimazielen unter dem Pariser Klimaschutz-Abkommen pausiere auch in Zeiten von Corona nicht, sondern gehe weiter.

