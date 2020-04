Eines der ältesten Metalle der Menschheit erlebt in gedruckter Form eine Renaissance: Kupfer ist in fast allen Gebieten des menschlichen Lebens zu Hause und eröffnet in gedruckter Form als Elektronik nun ganz neue Möglichkeiten. Mit gedruckter Elektronik sind Bauelemente, Baugruppen und Anwendungen gemeint, die im Druckverfahren hergestellt werden. Statt Druckfarben kommen elektronische Funktionsmaterialien in flüssiger oder pastöser Form zum Einsatz. Die funktionale Tinte, in der auch Nanopartikel aus zum Beispiel Silber oder Kupfer enthalten sind, kann sowohl auf Papier als auch auf Plastik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...