Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf (ISIN: DE0005200000) wird seine heutige Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten virtuell abhalten. Start der Online-Hauptversammlung ist um 10:30 Uhr. Am Dienstag hatte bereits Bayer als erster Konzern eine Internet-HV durchgeführt. Beiersdorf will seinen Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen. Beim derzeitigen Kursniveau von 95,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite ...

