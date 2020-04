Der Baustoff-Konzern Wienerberger hat weitere Aktionäre unter den Mitarbeitern. Von den über 4.400 teilnahmeberechtigten Mitarbeitern in Österreich, Großbritannien, den Niederlanden und Tschechien nutzten in der 2. Runde des Beteiligungsprogramms bis zu einem Viertel die Chance, sich an Wienerberger zu beteiligen. Das Investitionsvolumen lag insgesamt bei über 2,3 Mio. Euro, das durchschnittliche Investment pro Mitarbeiter bei über 3.300 Euro. CEO Heimo Scheuch: "Die hohe Beteiligung ist ein klares Signal der Stärke - gerade in diesen schwierigen Zeiten. Es zeigt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Zukunft von Wienerberger glauben. Wir sind davon überzeugt, dass wir die richtige Strategie haben, um gestärkt ...

