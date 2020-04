Zur Abwechslung tut ein Regentag ja einmal ganz gut, vor allem, wenn er von Landwirtschaft und Flora ganz allgemein bereits so sehnsüchtig erwartet wird. Auch die Märkte zeigen sich derzeit ein wenig wechselhaft. War die Stimmung gestern noch leicht positiv, so kippt sie heute ein wenig mehr in Richtung Vorsicht, was gut abzulesen ist an einem wieder etwas zulegenden Japanischen Yen (USD/JPY 106,50) und den roten Schlusskursen, die die Wall Street gestern lieferte. Diese Vorgaben werden heute von den asiatischen Börsen vorerst jedoch negiert, mehr als "Plus-Minus-Null" schaut aber auch da nicht heraus. Spannend wird es erst heute Abend wieder, wenn versucht werden wird, aus dem Statement der Fed herauszulesen, wie sehr sie der Wirkung ihrer bereits beschlossenen ...

